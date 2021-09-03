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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Avrupa’da forma Marcao’nun

Avrupa’da forma Marcao’nun

Brezilyalı oyuncuya af yolu gözüktü, 16 Eylül’deki Lazio maçında sahada olacak

Giresun'da maç içinde takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao'yu teknik heyet kadro dışı bırakmıştı. Brezilyalı stoper ile İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ilgilenirken, 10 milyon Euro beklentisi olan yönetim, bu seviyeleri göremeyince, Marcao da takımda kaldı. 25 yaşındaki Sambacı'nın ismi dün UEFA'ya Avrupa Ligi için gönderilen 25 kişilik listeye eklendi. Marcao'nun milli arada affedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig'de 6 hafta daha cezalı olan Marcao, gözünü 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak Avrupa Ligi maçına çevirdi. Marcao'nun Lazio karşılaşmasında takıma dönmesi ve savunmada Nelsson'la birlikte görev yapması bekleniyor.

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Avrupa’da forma Marcao’nun
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