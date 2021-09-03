Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Pjanic geldi Adem Ljajic gitti...

PJANİC GELDİ ADEM LJAJİC GİTTİ! ALACAKLARINA KARŞILIK...
Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti. Ljajic'in alacaklarına karşılık bonservisi verildi.
YUNANİSTAN VEYA İTALYA...
Adem Ljajic'in yeni durağının Yunanistan veya İtalya olması bekleniyor. Deneyimli oyuncuya Paok ve Genoa takımlarının bir ilgisi vardı.
Geçen sezon Sergen Yalçın tarafından sık sık forma verilen Ljajic, istenilen performansın uzağında bir görüntü çizmişti.
Beşiktaş bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında da yer açmış oldu.