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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:01

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic geldi Adem Ljajic gitti...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Pjanic geldi Adem Ljajic gitti...

Beşiktaş'tan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar Barcelona forması giyen Boşnak orta saha Miralem Pjanic'in transferini bitirdi. İspanya takımından bir sene kiralanan Pjanic'e 2.750 bin Euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan Pjanic'in gelmesiyle birlikte Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etmek adına önemli bir transfer daha yaptı. Rosier, Ghezzal, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiraladı. Daha önce Roma, Juventus gibi takımlarda da forma giyen Pjanic, bu sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

PJANİC GELDİ ADEM LJAJİC GİTTİ! ALACAKLARINA KARŞILIK...

Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti. Ljajic'in alacaklarına karşılık bonservisi verildi.

YUNANİSTAN VEYA İTALYA...

Adem Ljajic'in yeni durağının Yunanistan veya İtalya olması bekleniyor. Deneyimli oyuncuya Paok ve Genoa takımlarının bir ilgisi vardı.

Geçen sezon Sergen Yalçın tarafından sık sık forma verilen Ljajic, istenilen performansın uzağında bir görüntü çizmişti.

Beşiktaş bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında da yer açmış oldu.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic geldi Adem Ljajic gitti...
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