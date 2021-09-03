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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:03 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:07

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok

AA
Beşiktaş’ta Güven Yalçın, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu. Yeni transferler kadroya yazılırken, Güven Yalçın ise listede yer almadı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni transferler Miralem Pjanic ile Umut Meraş da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koduou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Mrialem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş ve Alex Teixeira."

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Portekiz'in Sporting Lizbon, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.

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Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok
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