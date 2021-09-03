Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Atv ekranlarında yayınlanmakta olan dizide Hilal Altınbilek'in partnerliğini bu kez İbrahim Çelikkol üstlenecek. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri heyecanla yeni bölümler için bekleyişe geçti. "Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Atv'nin uzun soluklu yapımı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi ve tüm detaylar...