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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:37

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv’nin uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor. Yeni sezon fragmanını yayınlayan dizinin yayın tarihinin belli olmasının ardından yapımın sıkı takipçileri geri sayıma başladı. Bu noktada “Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapım bu yıl 4. Sezonuyla izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Atv ekranlarında yayınlanmakta olan dizide Hilal Altınbilek'in partnerliğini bu kez İbrahim Çelikkol üstlenecek. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri heyecanla yeni bölümler için bekleyişe geçti. "Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Atv'nin uzun soluklu yapımı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi ve tüm detaylar...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Üç sezondur zirveden inmeyen dizinin yeni sezona
9 Eylül Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu.

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna ait görüntüler, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber'de ekranlara geldi. Diziye bu sezon dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü tanıtım, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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