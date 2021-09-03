Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak milli takım kampına dahil edildi!

Türkiye A Millî Takımı, Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Millî Takımımız, Cebelitarık karşılaşmasıyla 597. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 227 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 792 gol atarken, kalesinde 853 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 596 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.