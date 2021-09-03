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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:27 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:34

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak milli takım kampına dahil edildi!

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak milli takım kampına dahil edildi!

İngiltere ile yaşanan sorun yüzünden milli takım kampına katılamayan Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, milli takım aday kadrosuna dahil edildi! Halil Dervişoğlu'nun da kampa katılmasıyla milli takımda yer alamayan tek Premier Lig oyuncusu Ozan Tufan oldu.

Karadağ karşısında 2-0 öne geçtikten sonra son dakikada yediği talihsiz golle sahadan bir puanla ayrılan milli takımımız yarın gece Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda daha önce kampa katılamayan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü, takıma dahil oldu

KARŞILAŞMA YARIN 21:45'TE!

Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Joonas Jaanovits olurken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout VAR, yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot ise AVAR olarak görev alacak

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CEBELİTARIK İLE İLK KEZ!

A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak.

Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Joonas Jaanovits olurken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout VAR, yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot ise AVAR olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye A Millî Takımı, Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Millî Takımımız, Cebelitarık karşılaşmasıyla 597. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 227 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 792 gol atarken, kalesinde 853 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 596 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak milli takım kampına dahil edildi!
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