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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:52

Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mübarek Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar!

Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mübarek Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar!

Sabah saatleriyle beraber ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı kılınışı ile ilgili araştırmalarına başladı. Mübarek güne kavuşmanın manevi huzurunu yaşayan binlerce kişi bu noktada namaz esnasında okunması gereken dualar gibi birçok konuda araştırma yapıyor. Bu noktada “Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?” soruları yanıt aramaya başladı. Dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşan namazın kılınışı bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. İşte Cuma namazı kılınışı, okunması gereken dualar ve tüm detaylar...

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu ibadetin Müslümanlara farz kılındığı günde vatandaşlarca araştırılıyor. İbadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namazda okunması gereken dualar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namazda okunması gereken dualar...

Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mübarek Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar!
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