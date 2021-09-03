Fenerbahçe’de ortaya Meyer, forvete Berisha

Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya göndereceği listeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son 48 saatte müthiş bir trafik yaşadı. Sarı-lacivertliler elindeki yıldızları gönderirken, iki önemli açığını da listeye yazma kriterlerine uygun olarak kapattı. Son olarak Köln'de forma giyen Alman orta saha oyuncusu Max Meyer bedelsiz olarak 2 yıllığına takıma katıldı. Sabırsızlıkla beklenen forvet takviyesi ise Avusturya takımı Salzburg'tan yapıldı. Kosova asıllı Alman santrfor Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. 4 milyon Euro da bonservis ücreti ödendi.

NABİL DİRAR, KASIMPAŞA'YA TRANSFER OLDU

23 yaşındaki Berisha ile 25 yaşındaki Max Meyer, Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı. Sarı-lacivertliler, Helsinki eşleşmesinde listeye yazamadığı Min Jae Kim'i Samatta'nın yerine listeye dahil etti. Yine takıma kiralama bedeli ödenmeden katıldığı için Diego Rossi de UEFA'ya giden listede kendisine yer buldu. Kadro dışı kalan isimlerden Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı. F.Bahçe sözleşmesini feshetti.

'BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA'

Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Mergim Berisha, "Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'deyim. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu benim için yeni bir meydan okuma olacak" ifadesini kullandı.

GÜRCAN BİLGİÇ - ALTERNATİFSİZ İSİM KALMADI

Mevki olarak eksikleri tamamladılar. Meyer, Gustavo'nun yanına veya yerine oynayabilecek bir oyuncu. Sağ ayağını etkili kullanıyor. Derin paslar atabiliyor. Baskı altında oynayabiliyor. Doğru bir seçenek yarattılar. Berisha kulübün transfer politikasına da uygun bir isim. Genç oyuncular ekolünde umut vadeden bir santrfor. Yapı olarak pas alışverişinde de etkili olmasını bekliyorum. Rossi'yi de kattığımız zaman şu anda Fenerbahçe'nin alternatifsiz oyuncusu kalmadı. Genç ve başarı arayan futbolculardan oluşan bir kadro kurdular.