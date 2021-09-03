Galatasaray’a kötü haber! Menajer Ahmet Bulut’tan Gedson Fernandes açıklaması...

'PJANİC TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK!'
İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları...
'Pjanic transferi çok hızlı gelişti. 10-12 saat telefon trafiği yaptık. Başkan Ahmet Nur Cengiz, bu transfer için çok uğraştı.
Pjanic'e de Beşiktaş'tan söz ettiğimiz zaman çok mutlu oldu. Hemen İstanbul'a gelmek istedi. Kendisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.'
'GEDSON BENFİCA'DA KALACAK!'
'Gedson Fernandes, Benfica'da kalacak bu belli oldu. Benfica, oyuncuyu UEFA kadrosuna yazdırdı. Çok büyük ihtimalle kararlarından vazgeçmeyecekler. Gedson'un Türkiye'ye transfer olma ihtimali çok azaldı.'
Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson açıklaması "Artık çok zor" | Video