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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:59

Galatasaray'a kötü haber! Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson Fernandes açıklaması...

Galatasaray’a kötü haber! Menajer Ahmet Bulut’tan Gedson Fernandes açıklaması...

Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Gedson Fernandes için karar verildi. Benfica, Gedson Fernandes'i UEFA listesine yazdırdı. Beşiktaş, Gedson'dan olumsuz haber alınca Miralem Pjanic'e yöneldi ve bu transferi bitirdi. Menajer Ahmet Bulut, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i renklerine bağladı. A Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, Gedson'daki son durumu açıkladı.

'PJANİC TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK!'

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları...

'Pjanic transferi çok hızlı gelişti. 10-12 saat telefon trafiği yaptık. Başkan Ahmet Nur Cengiz, bu transfer için çok uğraştı.

Pjanic'e de Beşiktaş'tan söz ettiğimiz zaman çok mutlu oldu. Hemen İstanbul'a gelmek istedi. Kendisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.'

'GEDSON BENFİCA'DA KALACAK!'

'Gedson Fernandes, Benfica'da kalacak bu belli oldu. Benfica, oyuncuyu UEFA kadrosuna yazdırdı. Çok büyük ihtimalle kararlarından vazgeçmeyecekler. Gedson'un Türkiye'ye transfer olma ihtimali çok azaldı.'

Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson açıklaması "Artık çok zor" | Video

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Galatasaray'a kötü haber! Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson Fernandes açıklaması...
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