Hibrit eğitim modeli, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde uygulanacağını açıkladığı model, öğrenciler tarafından oldukça merak edildi. Bu doğrultuda, hibrit eğitim nedir, anlamı ne demek ve nasıl uygulanır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karma eğitim modeli olarak da adlandırılan hibrit eğitim, geleneksel eğitimin çevrimiçi metodlar ile harmanlanmasıdır. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Okullarda ve üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak, yüz yüze ders olmayacak mı? İşte detaylar...
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.