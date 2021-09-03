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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:27 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:28

Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?

Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram çöktü mü, neden yenilenmiyor, açılmıyor? Sorularıyla bazı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Kullanıcılar karşılaştığı erişim sorunu nedeniyle detayları merak ediyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da bazı kullanıcıların akış yenileme ve erişim sağlama problemi yaşadığı görülüyor. Peki, instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve paylaşım yapılamıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla beraber bazı kullanıcılar karşılaştıkları sorun sonrası araştırmalara başladı. Dünya genelinde popüler bir sosyal medya uygulaması haline gelen uygulamada akışın yenilenmemesi ve yaşanan diğer problemler nedeniyle birçok kullanıcı "instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve akış yenilenmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılamıyor? İşte merak edilen detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

Telefonu Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

Instagram'ı Güncelleyin

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

Instagram uygulamasında yaşanan sorun sonrası Twitter üzerinden binlerce kişi çeşitli paylaşımlarda bulundu. İşte bu paylaşımlardan bazıları;

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Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?
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