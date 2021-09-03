Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, şartları nedir ve ücretleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:22

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, şartları nedir ve ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, şartları nedir ve ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları, YKS tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl yüz binlerce öğrenci, KYK yurtları ile barınma ihtiyacını güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri, şartları ve yurt ücretleri gibi birçok detay da merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, gerekli şartları nedir ve yurt ücretleri ne kadar? İşte, öğrenciler ilgilendiren KYK yurt başvurusu hakkında son gelişmeler

YKS yerleştirme sonuçları ile beraber KYK başvuruları da merak edilen konular arasında yerini aldı. Her yıl yüz binlerce öğrenciyi bünyesinde ağırlayan KYK yurtları, güvenli bir barınma imkanı sunuyor. Hâl böyle olunca, yeni kayıt yaptıracak olanlar da KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. KYK yurt başvurusu yapabilmek için belirli şartlar bulunuyor. KYK yurt başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, başvurularını yapabiliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? KYK yurt başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, şartları nedir ve ücretleri ne kadar?
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