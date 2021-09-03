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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:07

Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Masumlar Aparatmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Masumlar Aparatmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının reytinglerde başarılı ismi Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde dizinin sevilen karakteri İnci’nin ölümü izleyenleri şaşkına çevirmişti. Bu noktada “Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Dizilerin yeni sezonları yavaş yavaş ekranlara dönmeye başladı. Peki, Masumlar Aparatmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Salı günleri izleyenlerini TRT1 ekranlarında toplayan yapımın önümüzdeki sezonda neler olduğu merak ediliyor. "Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Sezona ara veren diziler ekranlara geri dönmeye devam ederken gözler bu kapsamda dizinin tanıtımına kilitlendi. Peki, Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Diğer yapımlarda olduğu gibi bu dizinin de Eylül ayının ortalarında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Han ve İnci'nin ayrılığıyla başladı. Han'ın Naci Hoca'ya yaptıklarını öğrenen İnci, Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

O anlarda Han'da İnci'nin kaldığı otele gitmeye karar verdi. İnci ve Han otelde kavga ettiler. İnci kavga üzerine arabayla kaçtı ama sonra geri dönmeye karar verdi. Han ise İnci ile barışmak için yola çıkmıştı. O sırada ise İnci arabasıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Bu kazayı gören Han, arabadan inerek kaza alanına gitti ve İnci'yi yerde yaralı halde buldu. Hamile olan İnci, Han'ın kollarında can verdi.

Naci tedavi olmak için eşi ve kızıyla birlikte gitti. Safiye bu durumu üzüntüyle karşıladı. Naci, mahalleden ayrılırken Naci'yi uğurladığı ve onun arkasından baktığı sahne duygusal anlara sebep oldu.

Önceki bölümde Esat'ın annesinin Gülben'e söyledikleri üzerine Gülben, Esat ile ayrılmıştı. Bu bölümde ise Esat, Gülben ile evlenmek için ısrarcı oldu. Fakat Gülben ise ailesinin bu durumunda onların yanında olması gerektiğini söyleyerek Esat'ın evlilik teklifini yanıtsız bıraktı.

Dizinin final sahnesinde Han, akıl hastanesinde hayali karakterle konuşurken görüldü. Yine akıl hastanesinde kalan Anıl, takma adıyla Kıvırcık, da Han'ın yanında gözüktü. Son sahnede Safiye, Gülben ve İnci'nin dedesi Memduh Han'ı ziyaret etti.

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Masumlar Aparatmanı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Masumlar Aparatmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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