Milli takım kontrolden çıkmış

Hocanın en büyük hatası Okay çıktığında orta sahayı boşaltarak üçlü defansa geçmesiMilli Takım Güneş'in kontrolünden çıkmış. Oyun planı kulübede değil, sahada şekillendiÜst üste iki karşılaşmada da skoru koruyamıyorsak bunun en büyük sorumlusu teknik kadrodurncelikle Milli Takımımızın dereyi geçip çayda boğulma olaylarını senelerdir yaşıyoruz. Bu ilk defa olan bir şey değil. Örnekler verelim; 2008 elemelerinde ilk iki takım direkt katılıyor. İlk üç maçı kazandık. Dördüncü maçımızda en önemli rakibimizi Yunanistan'ı deplasmanda 4-1 yendik. Ancak zayıf takımlara takılarak 12 puan kaybedip şansımızı Norveç deplasmanındaki galibiyete bıraktık ve o şekilde gittik.Selçuk'un son dakika frikik golüyle şampiyonaya katıldık. Hollanda ve Norveç'i yendikten sonra Letonya ve Karadağ'dan 5 gol yiyerek 4 puan kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Şenol Güneş 'in bence en büyük hatası Okay çıktığında Taylan yerine Alpaslan 'ı alıp, orta sahayı boşaltarak üçlü defansa dönmesi. Şans faktörü de yanında olamadı mı son saniyede rakip oyuncu belki de hayatının en güzel golünü attı!ç kez öne geçip skoru koruyamadığımız ve berabere bitirdiğimiz Letonya maçından sonra Avrupa Şampiyonası'ndaki faciayı yaşadık. Tam yeni bir sayfa derken benzer bir tabloyu Karadağ maçında da gördük. Milli Takım, Şenol Güneş'in kontrolünden çıkmış.Oyun planı kulübede değil sahada şekillendi. Bunun üstüne acemilikleri de eklemeliyiz. Maçı kazansaydık da bunlar değişmeyecekti. Her şey oyuncuların elinde. Şenol Güneş'in artık dişini gösterip takımı Dünya Kupası 'nın ciddiyetine inandırması lazım.etonya karşısında iki kez iki farkı koruyamadıktan sonra önceki akşam da aynı hatayı yapıyorsak bundan teknik kadro sorumludur.Rakip çift santrfora döndü diye üçlü defansa dönmek, milli takıma bir şey vermemiş Enes'i takımın en iyisi Cengiz'in yerine kanada koymak ve Kenan Karaman'dan hiç vazgeçmemek Güneş'in tercihleri. Hayattaki tercihler insanların kariyerleri belirler.