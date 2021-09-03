Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler! "Yapamadığımızda..."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular. Geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorunda olduklarını vurgulayan Güneş, "Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorundayız. Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir. Güçlü bir şekilde sinerjimizi kullanarak sonuca odaklanmalıyız" diye konuştu.

"FAVORİ GÖRÜNMEYEN 2 TAKIMA 4 PUAN BIRAKTIK"

Cebelitarık'ın kontra atağa dayalı bir oyunu olduğunu belirten Güneş, "Grupta puanı olmayan tek takıma karşı oynayacağız. Grubun ilk yarısının son maçına çıkacağız. İki favori takımdan 6 puan aldık. Favori görünmeyen iki takıma da 4 puan bıraktık. Karadağ maçında iki tane yüzde yüz atamadığımız pozisyon var. Rakibin ise neredeyse hiç pozisyonu yokken goller yedik. Daha farklı bitmesi gereken maçı beraberlikle bitirdik. Letonya ve Karadağ maçlarında berabere kalarak hem 2'şer puan, hem de averajımızı kaybettik ama hala lideriz. Daha farklı bir maç oynayacağız. Kapanan bir takıma karşı hücumda etkili olmamız gerekiyor. Suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız" dedi.