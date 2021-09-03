Son dakika: Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu! Eski takımına geri döndü...

Son dakika haberi... Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı. Emre Akbaba Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği belirtildi Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'da yakasını bir türlü bırakmayan talihsiz sakatlıklar sonrası beklenen performansı gösteremeyen eski oyuncusu Emre Akbaba'nın maaşının tamamını ödeyecek. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı bildirilmeyen ve bugün idmana çıkmayan Emre Akbaba, yarın Alanya'ya gelerek sözleşme imzalayacak.
AKBABA GALATASARAY'DA 3 KUPA GÖRDÜ
Galatasaray Kulübüne 2018/2019 sezonda transfer olan Emre Akbaba 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 kupa kazanan Emre Akbaba daha önce formasını giydiği Alanyaspor'a geri dönüyor.
AKBABA ALANYASPOR'DA PARLADI
Süper Lig'de Mücadele eden Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray formaları giyen A Milli futbolcu özellikle Alanyaspor'daki performansıyla büyük kulüplerin gözdesi olurken. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Akbaba Galatasaray'la anlaşark sözleşme imzalamıştı.
GALATASARAY'DA 73 MÜSABAKAYA ÇIKTI
Emre Akbaba, 3 sezon formasını terlettiği Galatasaray'da 73 müsabakaya çıktı. Akbaba bu karşılaşmalarda 14 gol kaydederken 8 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.