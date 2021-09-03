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Giriş Tarihi: 3.9.2021 12:39 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:09

Son dakika: Fenerbahçe'den Serdar Dursun transfer ve Sinan Gümüş açıklaması

Son dakika: Fenerbahçe’den Serdar Dursun transfer ve Sinan Gümüş açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Diego Rossi, Kim Min Jae, Max Meyer ve Mergim Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün süresiz kadro dışı bırakıldığını duyururken, Caner Erkin ve Caulker'in transferleri için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Diego Rossi, Kim Min Jae, Max Meyer ve Mergim Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün süresiz kadro dışı bırakıldığını duyururken, Caner Erkin ve Caulker'in transferleri için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir. Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.

Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır.

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir. Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Serdar Dursun transfer ve Sinan Gümüş açıklaması
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