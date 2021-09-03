PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çalışanlara PCR testi zorunluluğu geldiği ifade edildi. Kovid-19 aşısı olmayan işçiler 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.