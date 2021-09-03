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Giriş Tarihi: 3.9.2021 16:16 Son Güncelleme: 3.9.2021 16:17

Son dakika: PCR testi zorunlu mu oldu, ne zaman başlıyor? PCR testi zorunluluğu kimlere, hangi mesleklere geldi?

Son dakika: PCR testi zorunlu mu oldu, ne zaman başlıyor? PCR testi zorunluluğu kimlere, hangi mesleklere geldi?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede aşı olmayan vatandaşlara haftada 1 PCR testi zorunluluğu getirildiği kaydedildi. Milyonları ilgilendiren kararın son dakika haberiyle duyurulmasının ardından “Aşı ve PCR testi zorunlu mu oldu, kaç günde bir test olmak zorunlu, ne zaman başlıyor?” soruları gündeme geldi. Uygulamanın belirlenen tarih itibarıyla zorunlu kılınacağı bildirildi. Peki, Çalışanlara PCR testi zorunlu mu oldu, ne zamandan itibaren zorunlu olacak? İşte tüm detaylar...

Çalışma Bakanlığı'nın son dakika yayımladığı genelgeye göre 6 Eylül tarihi itibarıyla çalışan ve aşısını olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirildi. İşçilere getirilen bu zorunluluk sonrası milyonlarca vatandaş "Aşı ve PCR testi zorunlu mu oldu, kaç günde bir test olmak zorunlu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca aşı olmayan işçiden koronavirüs testinin istenebileceği duyuruldu. Buna göre; Çalışanlara PCR testi zorunlu mu oldu, ne zamandan itibaren uygulamaya geçecek, ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çalışanlara PCR testi zorunluluğu geldiği ifade edildi. Kovid-19 aşısı olmayan işçiler 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği ifade edilen açıklamada, ilgili yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

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Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

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Son dakika: PCR testi zorunlu mu oldu, ne zaman başlıyor? PCR testi zorunluluğu kimlere, hangi mesleklere geldi?
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