Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...
Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:20 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:26

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin de istediği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, yerli oyuncular arasında en fazla maaş alan oyuncu olacak. Galatasaray'ın yerlilerinden Emre Kılınç son gün takımda kaldı. Muslera'nın alternatifi olarak düşünülen İrfan Can transferinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri.. Fenerbahçe'yi reddetip Galatasaray'a imza atna Halil Dervişoğlu, bu sene 8.5 milyon TL kazanacak. Halil, 8 milyon TL kazanan Emre Kılınç'ı geride bırakarak en çok kazanan yerli futbolcu oldu. Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da İrfan Can ve Gökhan Akkan gündeme geldi ama...

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Fenerbahçe'den gelen teklife rağmen G.Saray'ı seçen Halil Dervişoğlu, yerli oyuncular arasında artık ilk sırada. Uzun süren görüşmelerin ardından İngiliz ekibi Brentford'dan 1 sezon için kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun mali şartları da netleşti.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

8.5 milyon TL kazanacak Halil'in kiralık sözleşmesine 2 milyon TL de performans bonusu koyuldu. Geçen sezonun devre arasında da Brentford'dan kiralanan genç santrfor, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Milli forvet, sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip oldu.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Halil'i takım içinde 8 milyon TL ile Emre Kılınç takip ediyor. Radamel Falcao'nun ayrılmasıyla birlikte ise yabancılarda zirve Feghouli'nin. Kontratının son sezonuna giren Cezayirli oyuncu, 3.8 milyon Euro (37.3 milyon TL) garanti ücreti ile takımın da en çok kazananı.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

ÖMER ÜRÜNDÜL: 'MOSTAFA MOHAMED KENDİSİNE BAKMADIĞI İÇİN...'

'G.Saray'da bir takım santrfor problemleri ortaya çıktı… Mostafa Mohamed, bana göre çok iyi genç bir forvet olmasına rağmen kendisine bakmadığından dolayı açıkça fiziki düşüşü var.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Teknik direktör Fatih Terim de bunu anlamıştı. Yerine Diagne'yi tercih etti, bana göre de doğru! Diagne ile Halil Dervişoğlu arasında tercih yapacak. Trabzon deplasmanında hangisini tercih eder o bence soru işareti. Ama ne olursa olsun Halil'in alınması Terim'i rahatlatmıştır.'

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

EMRE KILINÇ'A İZİN ÇIKMADI! SON GÜN...

İlk 11'deki yerini kaybeden Emre Kılınç'a transfer döneminde İtalya'dan iki teklifin geldiği ortaya çıktı. Bologna ve Genoa, Emre Kılınç'ı kiralamak istedi ancak Galatasaray gelen teklifleri reddetti.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

27 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen yönetim Emre için pazarlık bile yapmadı.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

SON DAKİKA: İRFAN CAN EĞRİBAYAT İÇİN 4 MİLYON EURO!

Yerli kaleci arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasındaki İrfan Can Eğribayat için Göztepe, 4 milyon € istedi.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Galatasaray'a bu ücret çok geldiği için transferden vazgeçildi.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Akkahn da gündeme gelirken iki kulüp arasındaki gerginlik bu işi imkansız hale getirdi.

Galatasaray'ın kaleci transferi şimdilik zora girdi.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

AVRUPA'DA FORMA MARCAO'NUN!

Giresun'da maç içinde takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao'yu teknik heyet kadro dışı bırakmıştı. Brezilyalı stoper ile İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ilgilenirken, 10 milyon Euro beklentisi olan yönetim, bu seviyeleri göremeyince, Marcao da takımda kaldı.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

25 yaşındaki Sambacı'nın ismi dün UEFA'ya Avrupa Ligi için gönderilen 25 kişilik listeye eklendi. Marcao'nun milli arada affedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'de 6 hafta daha cezalı olan Marcao, gözünü 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak Avrupa Ligi maçına çevirdi.

Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, milli kaleciyi istedi ama...

Marcao'nun Lazio karşılaşmasında takıma dönmesi ve savunmada Nelsson ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...
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