Son dakika: Transferin son günü izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...

Teknik direktör Fatih Terim de bunu anlamıştı. Yerine Diagne'yi tercih etti, bana göre de doğru! Diagne ile Halil Dervişoğlu arasında tercih yapacak. Trabzon deplasmanında hangisini tercih eder o bence soru işareti. Ama ne olursa olsun Halil'in alınması Terim'i rahatlatmıştır.'