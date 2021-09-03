TFF’den ’Minik Yiğidolar’a cezaya Valilikten tepki

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada futbola olan ilginin küçük yaşlarda başlatılması, Sivasspor'a taraftar desteği sağlanması ve taraftar kültürü oluşturulması için"Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi geçtiğimiz yıl hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda Sivasspor'un evinde oynadığı maçlara götürülen öğrencilerin, 12 yaş üzeri ve PCR testi yapılan ve test sonuçları uygun görülen öğrencilerden oluştuğunun altının çizildiği açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) öğrencileri uygunsuz seyirci olarak niteleyip Sivasspor'a ceza yazdığı kaydedildi.

"KESİLEN CEZA SİVASSPOR'A DEĞİL TARAFTARA KESİLMİŞTİR"

TFF'nin istenilen salgın tedbir kararlarına uyulmasına rağmen, Minik Yiğidoların usulsüz seyirci olarak nitelendirilerek cezai işlem uygulandığının belirtildiği açıklamada, verilen cezanın aslında Sivasspor'a değil taraftara, oluşturulmaya çalışılan taraftar kültürüne ve sınıf dışı öğrenme etkinliklerine kesilen bir ceza olduğu vurgulandı.

Cezanın Sivasspor tarafından değil valilik tarafından karşılanacağının belirtildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu ceza şehrimizin gözbebeği Sivassporumuzca değil tarafımızca karşılanacak olup, manevi yansımalarını ise siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. TFF'nin bu yanlış kararından en kısa zamanda geri döneceğine inanıyor, özellikle kırsaldan misafir edilen Minik Yiğidoların heyecanının, coşkusunun sekteye uğramaması için projemizin, belirlenen salgın kriterlerine uygun şekilde devam edeceğinin bilinmesini isteriz."