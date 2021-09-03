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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:31 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:31

Transfer sezonu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün var?

Transfer sezonu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün var?

Eylül ayına yaklaşılırken transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Takımlar, son takviyelerini yapma hazırlığını sürdürürken taraftarlar da transfer döneminin biteceği tarihi öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, TFF tarafından 2021 transfer sezonu bitiş tarihi ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? 2021 Transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, bazı bilgiler

Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonlarına geliniyor. Eylül ayı itibarı ile, transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin biteceği tarih

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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Transfer sezonu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün var?
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