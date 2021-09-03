Yerlilerin lideri Halil!

Yıllık 8.5 milyon TL ücreti olan milli santrfor, 8 milyon TL alan Emre Kılınç’ı geride bırakarak listenin de başına oturdu
Fenerbahçe'den gelen teklife rağmen G.Saray'ı seçen Halil Dervişoğlu, yerli oyuncular arasında artık ilk sırada. Uzun süren görüşmelerin ardından İngiliz ekibi Brentford'dan 1 sezon için kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun mali şartları da netleşti. 8.5milyon TL kazanacak Halil'in kiralık sözleşmesine2 milyon TL de performans bonusukoyuldu. Geçen sezonun devre arasında da Brentford'dan kiralanan genç santrfor, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Milli forvet, sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip oldu. Halil'i takım içinde 8 milyon TL ile Emre Kılınç takip ediyor. RadamelFalcao'nun ayrılmasıyla birlikte ise yabancılardazirve Feghouli'nin. Kontratının son sezonuna giren Cezayirli oyuncu, 3.8 milyon Euro (37.3 milyon TL) garanti ücreti ile takımın da en çok kazananı.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL Alınması Terim'i rahatlatmıştır
G.Saray'da bir takım santrfor problemleri ortaya çıktı… Mostafa Mohamed, bana göre çok iyi genç bir forvet olmasına rağmen kendisine bakmadığından dolayı açıkça fiziki düşüşü var. Teknik direktör Fatih Terim de bunu anlamıştı. Yerine Diagne'yi tercihetti, bana göre de doğru! Diagne ile Halil Dervişoğlu arasında tercih yapacak. Trabzon deplasmanında hangisini tercih eder o bence soru işareti. Ama ne olursaolsun Halil'in alınması Terim'i rahatlatmıştır.
OĞULCAN'IN LISANSI ÇIKTI
G.SARAY tarafından Rize'ye ihtirazı kayıtla 1.1 milyon Euro ödeme yapıldı ve dünOğulcan Çağlayan'ınlisansı resmen çıktı. TFF, ödeme için 10 Eylül'ü bekleyeceği için G.Saray, faiziyle iade hakkı saklı kalmak koşuluyla 1.1 milyon Euro'yuRize'ye ödedi.
KILINÇ'A İTALYA VİZESİ ENGELİ
İLK 11'deki yerini kaybeden Emre Kılınç'a transfer döneminde İtalya'dan iki teklifin geldiği ortaya çıktı. Bologna ve Genoa,Emre'yi kiralamak istediancak G.Saray, gelen teklifleri reddetti. 27 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen yönetim, Emre için pazarlık bile yapmadı.
ASLAN'IN ELİ KOLU BAĞLANDI
YERLİ kaleci arayan G.Saray'da listenin ilk sırasındaki İrfan CanEğribayat için Göztepe,4 milyon Euro istedi. Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Akkan da gündeme gelirken iki kulüp arasındaki gerginlik bu işi de imkansız hale getirdi. Sarı-kırmızılıların da eli kolu bağlandı.