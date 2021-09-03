Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS üniversite ek ikinci tercih tarihleri ne zaman olur?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 08:12 Son Güncelleme: 3.9.2021 08:12

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS üniversite ek ikinci tercih tarihleri ne zaman olur?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS üniversite ek ikinci tercih tarihleri ne zaman olur?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından gözler 2021 YKS ek tercihleri için gelecek olan açıklamaya kilitlendi. YKS'de 140 puanı geçemeyenler, YKS ikinci yerleştirme sürecinde tercih kılavuzu, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları bilgisine göre şansını deneyecek. Bu noktada, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı ve boş kontenjanlar belli oldu mu sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, YKS'de 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak konusuyla ilgili son bilgiler

Son dakika haberi... YKS ek tercihler için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, YKS ikinci tercihleri bekliyor. Bilindiği üzere, pandemi ve sınavın zorluğuna bağlı olarak ikinci yerleştirmelerde kullanılacak olan baraj puanı bu sene için düşürülmüştü. Adaylar, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS ikinci tercih sürecinde üniversite boş kontenjanları ve taban puanları önem arz ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ikinci tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS üniversite ek ikinci tercih tarihleri ne zaman olur?
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