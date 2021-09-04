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Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:00 Son Güncelleme: 4.9.2021 17:01

Alanyaspor Kenan Koçak'la anlaşamadı

DHA
Alanyaspor Kenan Koçak’la anlaşamadı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile görüşüyordu. Akdeniz ekibi, 40 yaşındaki hocayla anlaşma sağlayamadı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor'da anlaşma sağlanamadı.

Akdeniz ekibi, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştıran ve Almanya'da toplam 150 maça çıkan Kenan Koçak'la tesislerde 2 kez görüştü.

40 yaşındaki teknik adamın cevabını bekleyen Alanyaspor Yönetimi Kenan Koçak'tan olumlu cevap alamayınca başka isimlere yöneldi.

Bugünden itibaren görüşmeler Kenan Koçak ile sona ererken Aytemiz Alanyaspor Yönetimi listedeki diğer isimlerle temasa geçip teknik direktör arayışlarını sürdürecek.

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Alanyaspor Kenan Koçak'la anlaşamadı
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