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Giriş Tarihi: 5.9.2021 01:16

Alanyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor’un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu

Süper Lig temsillcisi Aytemiz Alanyaspor ligde 3'ncü karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 5-0   mağlup olduktan sonra turuncu yeşilli takımın yönetimi Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'la prensiple anlaştıkları belirtildi.

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor 5-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından Çağdaş Atan ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensiple anlaştıkları belirtildi.

Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi.

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Alanyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu
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