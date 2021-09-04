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Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:48

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nın tamamlanması ile birlikte gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği söz konusu sınav sonrası tercih işlemlerini tamamlayan adaylar DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 2021 DGS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.

Ön lisans öğrencileri lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı beklerken gözlerini DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bilindiği üzere tercihler 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül 2021 tarihinde de sona erecek. Tercih işlemlerinin sona ermesi ile birlikte ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçlarının da erişime açılacağı öngörülüyor. 2021 DGS tercih sonuçları bekleniyor!

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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