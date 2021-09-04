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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Gözden düştü Alanya’ya geri döndü

Gözden düştü Alanya’ya geri döndü

G.Saray, sezon başında sözleşme yenilediği Emre Akbaba’yı eski takımına KIRALADI

Cimbom, 4 Temmuz'da 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı ve UEFA listesine bildirmediği Emre Akbaba'yı takımdan gönderdi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralık olarak verildi. Turuncu-yeşillilerin, eski oyuncusu Emre'nin maaşının tamamınını ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray, 2018-19 sezonunda tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Emre, Aslan'da forma giydiği 71 resmi maçta 14 gol atıp, 8 asist yaptı.

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Gözden düştü Alanya’ya geri döndü
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