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Giriş Tarihi: 4.9.2021 11:34

Haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu? Bütün sınıflar okula gidecek mi? Haftada kaç gün yüz yüze eğitim var?

Haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu? Bütün sınıflar okula gidecek mi? Haftada kaç gün yüz yüze eğitim var?

Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim yüz yüze olarak başlayacak. Veliler ve öğrenciler, ilköğretim, ortaöğretim ve lisede haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu, devam zorunluluğu var mıdiye merak ediyor. Yüz yüze eğitim zorunluluğunun hangi kademeler için geçerli olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor ve “bütün sınıflar okula gidecek mi, haftada kaç gün yüz yüze eğitim var?” sorusuyla araştırılıyor. İşte yüz yüze eğitim süreciyle ilgili merak edilenler.

Öğrenciler ve velileri yüz yüze eğitim süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Online/uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından tüm kademelerde yüz yüze eğitimle okula dönüş kararı alındı. Bu kararla birlikte, "haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları takip edilirken, 6 Eylül'de çalacak ilk ders zilinden önce "bütün sınıflar okula gidecek mi, haftada kaç gün yüz yüze eğitim olacak, devam zorunluluğu var mı?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte MEB'in konuyla ilgili paylaştığı son detaylar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM TÜM SINIFLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri dahilinde 6 Eylül'de başlayacak. Salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün uygulanacak olan eğitim, tüm kademelerde kesintisiz şekilde devam edecek.

BÜTÜN SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, tüm sınıflar haftada 5 gün tam zamanlı olarak okulda eğitim görecek. Ders saatleri azaltılmadan, ders başlama ve bitiş saatleri ile teneffüs saatleri salgın önlemlerine göre düzenlenerek eğitim sürdürülecek.

HAFTADA 5 GÜN OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Öğrencilerin haftada 5 gün okula gitmesi zorunlu olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi devam zorunluluğu olacak. Özürsüz/raporsuz yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin devamsızlık verileri sisteme işlenecek.

HAFTADA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR?

Eskisi gibi haftada 5 gün gerçekleşecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri, koronavirüsle mücadele tedbirleri ile gerçekleştirilecek. Bu tedbirlere uygun şekilde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim Pazartesi-Cuma arası günlerde gerçekleştirilecek.

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Haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu? Bütün sınıflar okula gidecek mi? Haftada kaç gün yüz yüze eğitim var?
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