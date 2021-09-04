Her ihtiyacınız için bana gelin

Yıldız futbolcu, dün idmandan önce Rossi, Berisha ve Max Meyer ile görüşerek, gerek sportif gerek İstanbul’daki yaşamla ilgili her türlü ihtiyaçları için kendisini aramalarını istedi
Fenerbahçe'de yeni transferlerden DiegoRossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı. Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları MesutÖzil, Luis Gustavo ve AltayBayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.
YABANCILIK ÇEKMEYECEKSİNİZ
Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz.Ancak burada hiç yabancılıkçekmeyeceksiniz. Neihtiyacınız olursa olsunmutlaka benimle iletişimegeçin. Gerek futbol, gerekseİstanbul'daki yaşamla ilgilisize her konuda yardımcı olurum.Hepinizin takıma kalitekatacağına inanıyorum" dedi.
SİNAN GÜMÜŞ TARİHE KARIŞTI
FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, hiçbir takıma gitmiyor. Kendisine hem Almanya hem Türkiye'de takım bulunmasına rağmen teklifleri reddeden Sinan, yönetime ayrılmayacağını bildirdi. Tecrübeli oyuncu, bu kararına rağmen kesinlikle A Takım ile antrenmanlara alınmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kendisi için belirlenen program doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ali Koç'un, Sinan ile ilgili, "Sözleşmesi bitene kadar hiçbiryere gitmeyecek" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.
CAULKER KAYSERİ, CANER RİZE'YE
FENERBAHÇE'DE son 2 yolcu Steven Caulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertliler dün resmi siteden yapılan açıklamada iki oyuncunun transferleri için görüşmelerin devam ettiğini resmen duyurdu. Caulker için Kayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancakoyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleridevam ediyor. Caner Erkin ise henüz Çaykur Rizespor ile anlaşma noktasına gelmedi.