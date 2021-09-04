Hibrit eğitim modeli, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde uygulanacağını açıkladığı model, öğrenciler tarafından oldukça merak edildi. Bu doğrultuda, hibrit eğitim nedir, anlamı ne demek ve nasıl uygulanır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karma eğitim modeli olarak da adlandırılan hibrit eğitim, geleneksel eğitimin çevrimiçi metodlar ile harmanlanmasıdır. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Okullarda ve üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak, yüz yüze ders olmayacak mı? İşte detaylar...