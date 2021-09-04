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Giriş Tarihi: 4.9.2021 07:28 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:29

Hibrit eğitim nedir ve ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl olacak ve yüz yüze dersler bitti mi?

Hibrit eğitim nedir ve ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl olacak ve yüz yüze dersler bitti mi?

Hibrit eğitim nedir ve nasıl uygulanır soruları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi veren Özvar, hibrit eğitim modelinin altını çizdi. Bu açıklamanın ardından hibrit eğitim nedir, ne demek ve nasıl olacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Karma eğitim olarak da bilinen hibrit eğitim, harmanlanmış bir eğitim modelidir. İşte, hibrit eğitim sistemi hakkında detaylar

Hibrit eğitim modeli, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde uygulanacağını açıkladığı model, öğrenciler tarafından oldukça merak edildi. Bu doğrultuda, hibrit eğitim nedir, anlamı ne demek ve nasıl uygulanır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karma eğitim modeli olarak da adlandırılan hibrit eğitim, geleneksel eğitimin çevrimiçi metodlar ile harmanlanmasıdır. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Okullarda ve üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak, yüz yüze ders olmayacak mı? İşte detaylar...

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

HİBRİT EĞİTİM NASIL UYGULANIR?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

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Hibrit eğitim nedir ve ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl olacak ve yüz yüze dersler bitti mi?
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