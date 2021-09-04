Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri 2021: Kısa, Dualı ve Anlamlı Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar Kutlama Mesajı

Hayırlı Cumalar... İslam alemi, bir cuma gününe daha erişmenin huzuru içerisinde. Müminlerin bayramı olarak kabul gören Cuma günü, dinimizde oldukça önemlidir. Bu günde, eşe, dosta ve tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları gönderilmektedir. Cuma mesajı göndererek onları unutmadığımızı ve hatırladığımızı ifade ediyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlarından da paylaşılıyor.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Bu yıla özel, yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. Öte yandan, kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri