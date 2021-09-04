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Giriş Tarihi: 4.9.2021 07:23 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:23

Jandarma Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’na yapılacak olan 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Bu noktada “Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak İstanbul’a 400 kişilik bir alım yapılmıştı. Şimdi ise adaylar 10 bin kişinin alınmasına ilişkin yayımlanacak ilana çevrildi. Buna göre; 2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuyla alakalı tüm detaylar...

Bekçi alımı başvuruları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan son açıklamada devlet bünyesine 10 bin kişilik alımın yapılacağı bildirilmişti. Bu noktada "Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ilan henüz yayımlanmazken detayların kısa zamanda duyurulması bekleniyor. İşte 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurularına ilişkin detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

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Jandarma Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları
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