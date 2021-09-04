KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak 2021? KYK burs kredi başvurusu başladı mı, kimler alabilir ve gerekli şartları nedir?

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu, öğrencileri gündeminde yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler burs ve kredi başvuruları ile ilgili yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklaması ile başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak. Her yıl yüz binlerce öğrenciye, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olarak kredi; geri ödemesiz olarak ise burs veriliyor. Peki, 2021 - 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte bazı bilgiler
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.