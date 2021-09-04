Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil antrenmanda devreye girdi: "Her ihtiyacınız için bana gelin"
Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:20 Son Güncelleme: 4.9.2021 10:21

Mesut Özil antrenmanda devreye girdi: "Her ihtiyacınız için bana gelin"

VOLKAN DEMİR
Mesut Özil antrenmanda devreye girdi: Her ihtiyacınız için bana gelin

Fenerbahçe'de yeni transferler Meyer, Berisha ve Rossi takıma katıldı. Mesut Özil, dün idmandan önce Rossi, Berisha ve Max Meyer ile görüşerek, gerek sportif gerek İstanbul’daki yaşamla ilgili her türlü ihtiyaçları için kendisini aramalarını istedi. İşte antrenmanda yaşanan konuşmalar...

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı. Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.

YABANCILIK ÇEKMEYECEKSİNİZ

Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz. Ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum" dedi.

SİNAN GÜMÜŞ TARİHE KARIŞTI

FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, hiçbir takıma gitmiyor. Kendisine hem Almanya hem Türkiye'de takım bulunmasına rağmen teklifleri reddeden Sinan, yönetime ayrılmayacağını bildirdi. Tecrübeli oyuncu, bu kararına rağmen kesinlikle A Takım ile antrenmanlara alınmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kendisi için belirlenen program doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ali Koç'un, Sinan ile ilgili, "Sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.

CAULKER KAYSERİ, CANER RİZE'YE

FENERBAHÇE'DE son 2 yolcu Steven Caulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertliler dün resmi siteden yapılan açıklamada iki oyuncunun transferleri için görüşmelerin devam ettiğini resmen duyurdu. Caulker için Kayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancak oyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleri devam ediyor. Caner Erkin ise henüz Çaykur Rizespor ile anlaşma noktasına gelmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberleri | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nedir?
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
SON DAKİKA | Bülent Eczacıbaşı'ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Başkan Erdoğan'ın o sözleri dikkat çekmişti! Türkiye'den rekor üstüne rekor
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil antrenmanda devreye girdi: "Her ihtiyacınız için bana gelin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA