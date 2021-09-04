Miguel Crespo kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

Fenerbahçe Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve sözleşmesi 2022 yılında sonra erecek olan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.