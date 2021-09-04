Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı?

Okullar 6 Eylül Pazartesi itibariyle yüz yüze olarak eğitim öğretime başlayacak. Tüm kademelerde ders başı yapılacağı için trafikte birtakım aksamalar yaşanması öngörülüyor. Bu durumu engellemek amacıyla geçen yıllarda olduğu gibi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi olur diye merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak, öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı sorusuna da yanıt aranıyor. İşte İBB ve İETT'den yapılan son açıklamalar.

OKULUN İLK GÜNÜ 6 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı dolayısıyla trafikte aksama yaşanmaması adına çeşitli önlemler alınacak. Bu önlemlerle birlikte, 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı da bildirildi. Ayrıca Pazartesi gün boyu servis araçları belediyeye bağlı otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler yollarda hazır bekletilecek.