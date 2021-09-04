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Giriş Tarihi: 4.9.2021 13:06

Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı?

Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı?

Tüm sınıflar için okullar Pazartesi günü açılıyor. Öğrenci ve veliler okul için tüm hazırlıklarını tamamlarken, “okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı?” soruları gündemi meşgul ediyor. İBB ve İETT’nin konuyla ilgili açıklamaları takip edilirken; öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı, ücretli mi sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili son durum haberimizde.

Okullar 6 Eylül Pazartesi itibariyle yüz yüze olarak eğitim öğretime başlayacak. Tüm kademelerde ders başı yapılacağı için trafikte birtakım aksamalar yaşanması öngörülüyor. Bu durumu engellemek amacıyla geçen yıllarda olduğu gibi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi olur diye merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak, öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı sorusuna da yanıt aranıyor. İşte İBB ve İETT'den yapılan son açıklamalar.

OKULUN İLK GÜNÜ 6 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı dolayısıyla trafikte aksama yaşanmaması adına çeşitli önlemler alınacak. Bu önlemlerle birlikte, 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı da bildirildi. Ayrıca Pazartesi gün boyu servis araçları belediyeye bağlı otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler yollarda hazır bekletilecek.

6 EYLÜL'DE HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Trafikteki özel araç yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 6 Eylül Pazartesi günü 06:00 ile 14:00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.

6 EYLÜL'DE KİMLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

6 Eylül'de eğitime başlayacak olan 2 milyonun üzerindeki öğrenci ve velileri ile 200 bine yakın öğretmen trafiğe dahil olacak. 18 bin servis aracına ek olarak özel araçlar da trafikte bulunacak. Bu durumun yaratacağı trafik problemlerinden kaçınmak adına 6 Eylül'de 06:00-14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.

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Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğrenciler için 6 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro ile ulaşım bedava mı?
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