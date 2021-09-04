Film gibi transfer! Miralem Pjanic Ş. Ligi kadrosuna nasıl yetiştirildi?

14:30 BARÇA KABUL ETTİ

İspanyol ekibi, 31 yaşındaki orta sahayı Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeyi kabul etti. Yöneticiler, bu yanıt üzerine Barcelona ile maaş konusunu görüşmeye başlarken diğer tarafta Pjanic için olan mesai hızlandırıldı.





15:00 YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti ve yönetimle bir araya geldi. Sonrasında arkadaşını FaceTime üzerinden arayan Tosic'in yöneticilerle görüştürdüğü Pjanic'ten, "Gelirim" yanıtı alındı.