Film gibi transfer! Miralem Pjanic Ş. Ligi kadrosuna nasıl yetiştirildi?

HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI

Pjanic transferini SABAH Spor'a değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Başkanımızın öncülüğünde yoğun bir mesai harcadık. Biz alışığız son dakika transferlerine. Beşiktaş, adının olduğu her yerde hedefe oynar. Kadromuzu çok önemli isimlerle güçlendirdik. Son olarak Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."



TÜRK MARŞI'YLA 'GELİYORUM'

Miralem Pjanic, transferi sonrası sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulundu. Yıldız orta saha, "Come to Beşiktaş" mesajlarından hazırladığı videoya Mozart'ın Türk Marşı'nı ekledi ve "Tamam, geliyorum" ifadesini kullandı. 31 yaşındaki futbolcunun, bir diğer paylaşımı ise "Kartal'ın hedefi her zaman zirvedir!" şeklinde oldu.



MERİH: GÜZEL ÜLKEMDE BOL ŞANSLAR

Atalanta'da oynayan Merih Demiral, Juventus'ta birlikte forma giydiği Pjanic'e sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu. Milli oyuncu, mesajında "Güzel ülkemde bol şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.