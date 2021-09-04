Şanlıurfaspor ilk maça hazır

Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfaspor, yarın sezonun ilk maçına çıkıyor. Ev sahibi Şanlıurfaspor, sahasında ligin en hazır takımlarından Ankara Demirspor'u ağırlayacak. Hafta içi boyunca gerek GAP Stadyumu gerekse kulüp tesislerinde sıkı bir antrenman dönemi yaşayan Şanlıurfasporlu futbolcularda moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlemlendi. Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde fiziksel ve taktiksel antrenmanlara ağırlık veren ekip, hafta içinde hava sıcaklıklarından dolayı çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştirdi. Ankara Demirspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'da karşılaşma yarın akşam saat 20.00'de oynanacak.