Saygısızlığa izin vermem

Şenol Güneş’ten eleştirilere cevap: Milli Takım’ın tartışılmasını doğru bulurum ama saygısızlık yapılması hiç doğru değil
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndabugün Cebelitarık'a konukolacak. Teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi yaptığı açıklamada "İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin. Milli Takım tartışılabilir amasaygısızlığı doğru bulmam. Kendimi savunmak istemiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Grupta lideriz, her şey elimizde" diyerek eleştirilere cevap verdi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Takımdabazı değişiklikler olacak.Çağlar'ı oynatmayı düşünüyorum.Önce kazanmamız vegol atmamız gerekiyor. Hem3 puan önemli hem de averajönemli. Letonya ve Karadağmaçlarını kazanamayarakavantaj kaybettik. Şartlar ne olursa olsun galip gelmek için karşılaşmaya çıkacağız."
Burak'ın yerine Enes
A Milli Takım'a çağrılması tartışılan Enes Ünal, cezalı Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'e girecek. Cebelitarıkmaçında ileri uçta görevyapacak Enes'in kulübedekialternatifi ise kampa yenikatılan Halil Dervişoğlu. Karadağ maçında sakatlanan Kenan Karaman, Cebelitarık deplasmanında riske edilmeyecek. Milli Takımkampına katılan Çağlarise savunmadaki yerini alacak. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Çağlar ve Ozan takıma katıldı
PREMIER Lig'de forma giyen ve İngiltere'nin uyguladığı Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'deki Karadağ maçına gelemeyen Çağlar Söyüncü(Leicester City) ve Ozan Kabak(Norwich), Milliler'in İspanya'dakonakladığı otele geldi. Watford'a transfer olan Ozan Tufan ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadı.
Hollanda'ya SARI ALARM
A Milli Takım'da sarı kart cezalısı Burak Yılmaz, Cebelitarık maçında forma giyemeyecek. Kritik Hollanda sınavı öncesi ise Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor. Bu 4 oyuncuCebelitarık müsabakasında kartgörmeleri halinde Hollanda'yakarşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.