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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Saygısızlığa izin vermem

Saygısızlığa izin vermem

Şenol Güneş’ten eleştirilere cevap: Milli Takım’ın tartışılmasını doğru bulurum ama saygısızlık yapılması hiç doğru değil

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün Cebelitarık'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi yaptığı açıklamada "İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin. Milli Takım tartışılabilir ama saygısızlığı doğru bulmam. Kendimi savunmak istemiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Grupta lideriz, her şey elimizde" diyerek eleştirilere cevap verdi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Takımda bazı değişiklikler olacak. Çağlar'ı oynatmayı düşünüyorum. Önce kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor. Hem 3 puan önemli hem de averaj önemli. Letonya ve Karadağ maçlarını kazanamayarak avantaj kaybettik. Şartlar ne olursa olsun galip gelmek için karşılaşmaya çıkacağız."

Burak'ın yerine Enes
A Milli Takım'a çağrılması tartışılan Enes Ünal, cezalı Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'e girecek. Cebelitarık maçında ileri uçta görev yapacak Enes'in kulübedeki alternatifi ise kampa yeni katılan Halil Dervişoğlu. Karadağ maçında sakatlanan Kenan Karaman, Cebelitarık deplasmanında riske edilmeyecek. Milli Takım kampına katılan Çağlar ise savunmadaki yerini alacak. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Çağlar ve Ozan takıma katıldı
PREMIER Lig'de forma giyen ve İngiltere'nin uyguladığı Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'deki Karadağ maçına gelemeyen Çağlar Söyüncü (Leicester City) ve Ozan Kabak (Norwich), Milliler'in İspanya'da konakladığı otele geldi. Watford'a transfer olan Ozan Tufan ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadı.

Hollanda'ya SARI ALARM
A Milli Takım'da sarı kart cezalısı Burak Yılmaz, Cebelitarık maçında forma giyemeyecek. Kritik Hollanda sınavı öncesi ise Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor. Bu 4 oyuncu Cebelitarık müsabakasında kart görmeleri halinde Hollanda'ya karşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.

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Saygısızlığa izin vermem
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