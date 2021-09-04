Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak! Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 4.9.2021 18:23

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak! Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak! Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Canlı yayında açıklanacak olan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişte devreden büyük ikramiye 206.419.577 TL oldu. Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olarak bilinen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak. Haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen çekiliş için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Eylül Cumartesi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Eylül saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.



İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak! Milli Piyango Online ile 4 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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