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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Serdar Dursun liste dışı

Serdar Dursun liste dışı
FENERBAHÇE, Avrupa Ligi grup maçları için UEFA'ya 23 kişilik listesini gönderdi. Kim Min-Jae'nin yanı sıra yeni transferler Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha UEFA A listesine eklenirken, omzu kırıldığı için daha 1 ay forma giymesi beklenmeyen Serdar Dursun'un ismi listede yer almadı. Altyapı kriteri için de Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Bartu Kulbilge, Arda Okan Kurtulan ve Melih Bostan'ın UEFA B listesine alındığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin bir sağ bek ve orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Serdar Dursun liste dışı
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