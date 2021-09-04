Serdar Dursun liste dışı

FENERBAHÇE, Avrupa Ligi grup maçları için UEFA'ya 23 kişilik listesini gönderdi. Kim Min-Jae'nin yanı sıra yeni transferler Diego Rossi, MaxMeyer ve Mergim Berisha UEFA A listesine eklenirken, omzu kırıldığı için daha 1 ay forma giymesi beklenmeyen Serdar Dursun'un ismi listede yer almadı. Altyapı kriteri için de Fatih Şanlıtürk,Arda Güler, Bartu Kulbilge, Arda OkanKurtulan ve Melih Bostan'ın UEFA B listesine alındığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin bir sağ bek ve orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.