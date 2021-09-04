Sol bek Porto’dan

CANER Erkin'i kadro dışı bırakan, Novak'ın da performansından memnun kalmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Portekiz'e kırdı. Sarılacivertliler, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin, 24yaşındaki oyuncuyu satınalma opsiyonu ile birliktekiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Nijeryalı sol bek bu sezon Porto formasıyla 2 maçta oynadı. Zaidu Sanusi,geçen sezon ise41 resmi karşılaşmada2 golattı, 1 asistyaptı.