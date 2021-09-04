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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Sol bek Porto’dan

Sol bek Porto’dan
CANER Erkin'i kadro dışı bırakan, Novak'ın da performansından memnun kalmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Portekiz'e kırdı. Sarılacivertliler, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Nijeryalı sol bek bu sezon Porto formasıyla 2 maçta oynadı. Zaidu Sanusi, geçen sezon ise 41 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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Sol bek Porto’dan
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