Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

90 dakika boyunca işkence çektim. Kimse kusura bakmasın. Şenol Güneş bu milli takımı oynatamıyor. Futbolcularla diyaloğu da iyi değil. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden.