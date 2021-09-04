Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eylül ayında 3 maça çıkacak olan milliler, ilk maçta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçilen maçta son dakika yenilen beraberlik golü sonrası ağır eleştirilen alan milli takım ve Şenol Güneş, bu ayın 2. maçında Cebelitarık deplasmanına konuk oldu.
Cebelitarık maçına bol rotasyonlu bir kadroyla maça başlayan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısında beklenen oyunu sergileyemedi.
Henüz ilk dakikalarda Efecan Karaca'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kaçıran Enes Ünal, ilk yarının en çok eleştirilen ismi oldu.
İlk yarı boyunca Cebelitarık kalesinde pozisyona girmekte zorlanan milliler, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun oyuna dahil olmasıyla maçın seyri değişti.
Şenol Güneş'in ikinci yarıda oyuna soktuğu 3 isim, galibiyeti getiren golleri kaydetti. Mücadeleden 3-0'lık sonuçla ayrılan milliler, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 11 puanla zirvedeki yerini korudu.
Maçın son düdüğünün ardından A Spor canlı yayınında konuşan deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Şenol Güneş için sert eleştirilerde bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...
90 dakika boyunca işkence çektim. Kimse kusura bakmasın. Şenol Güneş bu milli takımı oynatamıyor. Futbolcularla diyaloğu da iyi değil. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden.
Futbolcular, Şenol Güneş'i dinliyor da dinlemiyor. Ben öyle hissettim. İnşallah iyi olur, Hollanda maçı bize her şeyi gösterecek.