Son dakika: Fenerbahçe’den son transfer atağı! Caner Erkin’in yerine...

YENİ TRANSFER DİEGO ROSSİ: UMARIM ÇOK FAZLA GOL ATARIM

"Yeni sezon için çok motiveyim. Takımıma yardım edip burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti. Umarım çok fazla gol atarım. Öncelikle amacım takımıma yardım etmek, önemli olan bu. Goller de gelecektir"

"Umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılarım. Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde biraz daha maçlarını izledim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Amerika'da yıllar boyu oynadım. Eski takımı da teşekkür ediyorum. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Buraya gelmek de benim için büyük bir adım."