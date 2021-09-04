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Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:28 Son Güncelleme: 4.9.2021 09:43

Son dakika: Fenerbahçe'den son transfer atağı! Caner Erkin'in yerine...

Son dakika: Fenerbahçe’den son transfer atağı! Caner Erkin’in yerine...

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna orta sahaya Max Meyer ve Diego Rossi ve Berisha gibi forvet oyuncularını katan Fenerbahçe'de son hedef sol bek transferi. Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Vitor Pereira sol beke yeni transfer için adayını belirledi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Vitor Pereira yönetiminde transferlerine devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunun son günlerinde orta sahaya Max Meyer ve hücum hattına Diego Rossi ve Berisha gibi forvet oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de hedef sol bek transferi...


Mergim Berisha

CANER ERKİN'İN YERİNE YENİ SOL BEK: ZAİDU SANUSİ

Caner Erkin'i kadro dışı bırakan, Novak'ın da performansından memnun kalmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Portekiz'e kırdı. Sarılacivertliler, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

OYUNCU VE KULÜPLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Nijeryalı sol bek bu sezon Porto formasıyla 2 maçta oynadı. Zaidu Sanusi, geçen sezon ise 41 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 1 asist yaptı.

YENİ TRANSFER DİEGO ROSSİ: UMARIM ÇOK FAZLA GOL ATARIM

"Yeni sezon için çok motiveyim. Takımıma yardım edip burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti. Umarım çok fazla gol atarım. Öncelikle amacım takımıma yardım etmek, önemli olan bu. Goller de gelecektir"

"Umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılarım. Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde biraz daha maçlarını izledim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Amerika'da yıllar boyu oynadım. Eski takımı da teşekkür ediyorum. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Buraya gelmek de benim için büyük bir adım."

MAX MEYER 4 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Yeni transfer Max Meyer, ilk kez 2014 yılında Almanya A milli takım formasını giydi. Meyer, 4 defa milli oldu ve bir gol attı. Max Meyer, geçen sezon Köln formasıyla 13 maçta forma giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den son transfer atağı! Caner Erkin'in yerine...
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