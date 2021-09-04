Son dakika: Fenerbahçe’den son transfer atağı! Caner Erkin’in yerine...

Vitor Pereira yönetiminde transferlerine devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunun son günlerinde orta sahaya Max Meyer ve hücum hattına Diego Rossi ve Berisha gibi forvet oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de hedef sol bek transferi...
Mergim Berisha
CANER ERKİN'İN YERİNE YENİ SOL BEK: ZAİDU SANUSİ
Caner Erkin'i kadro dışı bırakan, Novak'ın da performansından memnun kalmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Portekiz'e kırdı. Sarılacivertliler, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
OYUNCU VE KULÜPLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Nijeryalı sol bek bu sezon Porto formasıyla 2 maçta oynadı. Zaidu Sanusi, geçen sezon ise 41 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 1 asist yaptı.
YENİ TRANSFER DİEGO ROSSİ: UMARIM ÇOK FAZLA GOL ATARIM
"Yeni sezon için çok motiveyim. Takımıma yardım edip burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti. Umarım çok fazla gol atarım. Öncelikle amacım takımıma yardım etmek, önemli olan bu. Goller de gelecektir"
"Umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılarım. Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde biraz daha maçlarını izledim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Amerika'da yıllar boyu oynadım. Eski takımı da teşekkür ediyorum. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Buraya gelmek de benim için büyük bir adım."
MAX MEYER 4 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
Yeni transfer Max Meyer, ilk kez 2014 yılında Almanya A milli takım formasını giydi. Meyer, 4 defa milli oldu ve bir gol attı. Max Meyer, geçen sezon Köln formasıyla 13 maçta forma giydi.