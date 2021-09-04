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Giriş Tarihi: 4.9.2021 18:50 Son Güncelleme: 4.9.2021 18:53

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo ile görüşmelere başlandı...

Son dakika: Fenerbahçe’den transfer açıklaması! Miguel Crespo ile görüşmelere başlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, 24 yaşındaki Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, 24 yaşındaki Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo ile görüşmelere başlandı...
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