Son dakika: Fenerbahçe’den transfer açıklaması! Miguel Crespo ile görüşmelere başlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, 24 yaşındaki Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.