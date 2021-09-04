Son dakika: Galatasaray’dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı

Son dakika...Süper Lig'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. UEFA'ya kadro bildirimi yapan sarı-kırmızılı takım, son hamlelerini yapıyor. Transferde 1 numaralı gündem ise Gedson Fernandes. Benfica ile pazarlıklar yeniden başladı. Cimbom, Falcao'nun ayrılığı sonrasında ise maddi olarak bir nebze olsun rahatlarken, Portekizli oyuncu için son teklifini yaptı.