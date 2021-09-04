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Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:33 Son Güncelleme: 4.9.2021 09:36

Son dakika: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı

Son dakika... Süper Lig transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-kırmızılı takımın Gedson Fernandes aşkı bitmiyor. UEFA'ya 25 kişilik kadroyu bildiren sarı-kırmızılı takım, Portekizli yıldız için Benfica'ya son teklifini yaptı. Beşiktaş'ın Pjanic'i transfer etmesiyle Gedson'dan vazgeçmesi Cimbom'un elini güçlendiriyor. İşte detaylar...

Son dakika...Süper Lig'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. UEFA'ya kadro bildirimi yapan sarı-kırmızılı takım, son hamlelerini yapıyor. Transferde 1 numaralı gündem ise Gedson Fernandes. Benfica ile pazarlıklar yeniden başladı. Cimbom, Falcao'nun ayrılığı sonrasında ise maddi olarak bir nebze olsun rahatlarken, Portekizli oyuncu için son teklifini yaptı.

Avrupa Ligi için 25 kişilik listesini perşembe akşamı UEFA'ya bildiren Galatasaray'ın Süper Lig için 8 Eylül'e kadar transfer hakkı bulunuyor.

Falcao'nun sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açtı ve Gedson Fernandes defterini kapatmadı.

Fatih Terim'in takımında ısrarla görmek istediği Gedson, Avrupa Ligi'ne yetişmese de Benfica ile birkaç gün içinde son bir görüşme gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Portekizli yıldız için teklifini yükseltme kararı alan yönetim, bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulan önerisini Benfica'ya sunacak.

İlk 11'e giremediği için Benfica'da mutsuz olan 22 yaşındaki orta saha da Galatasaray'a dönmek istiyor ve Portekizli yetkililerden kolaylık bekliyor.

8 Eylül'e kadar Gedson için şartlarını zorlayacak sarı-kırmızılıların 8 numarada başka alternatifi bulunmuyor.

Beşiktaş'ın çekilmesiyle eli güçlenen G.Saray, 12 milyon Euro talep eden Benfica'yı indirime zorluyor.

MARCAO İDMANA ÇIKTI

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve sonrasında 8 maç ceza alan Marcao, dün takıma döndü.

Yönetimin kadro dışı bırakıp 150 bin Euro da ceza verdiği Brezilyalı stoper, düne kadar takımdan ayrı çalışırken A Takım'a katıldığı resmi siteden duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun ligde 6 maç daha cezası kalırken, Avrupa Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor. 16 Eylül'de Lazio karşısında teknik heyetin planı Marcao ile Nelsson'u birlikte oynatmak.

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Son dakika: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı
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