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Giriş Tarihi: 4.9.2021 15:10 Son Güncelleme: 4.9.2021 15:25

Son dakika: Radamel Falcao'nun yeni takımı açıklandı!

Son dakika: Radamel Falcao’nun yeni takımı açıklandı!

Son dakika haberleri: Rayo Vallecano, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini bu sözlerle açıklamıştı: "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FALCAO G.SARAY FORMASIYLA 20 GOL VE 3 ASİSTE İMZA ATTI

Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve toplamda 53 maç kaçırdı. Bu süreçte 20 gol kaydeden Falcao, 3 asist kaydetti.

FALCAO'NUN FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kolombiyalı yıldız golcü Falcao Rayo Vallecano ile birlikte bugüne kadar 9 takımın giymiş oldu. Bu takımlar; Lanceros Boyaca, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray ve son olarak Rayo Vallecano...

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Son dakika: Radamel Falcao'nun yeni takımı açıklandı!
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