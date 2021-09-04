Son dakika: Radamel Falcao’nun yeni takımı açıklandı!

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini bu sözlerle açıklamıştı: "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FALCAO G.SARAY FORMASIYLA 20 GOL VE 3 ASİSTE İMZA ATTI
Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve toplamda 53 maç kaçırdı. Bu süreçte 20 gol kaydeden Falcao, 3 asist kaydetti.
FALCAO'NUN FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR
Kolombiyalı yıldız golcü Falcao Rayo Vallecano ile birlikte bugüne kadar 9 takımın giymiş oldu. Bu takımlar; Lanceros Boyaca, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray ve son olarak Rayo Vallecano...