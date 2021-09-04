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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Süper Lig’in en iyi ikilisi

Süper Lig’in en iyi ikilisi

Trabzonspor’un iki yıldızı Nwakaeme ile Bakasetas toplam 5 gol ve 2 asistle geride kalan 3 haftanın en iyi hücum ikilisi oldu

SÜPER Lig'de ilk üç haftayı 9 puanla lider geçen Trabzonspor'un hücum oyuncuları Anthony Nwakaeme ile Anastasios Bakasetas, golleri ve asistleriyle ligin en iyi hücum isimleri oldu. İki oyuncu, Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nwakaeme 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. Bu ikiliyi Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle ve Fredy (1) takip etti. Hatayspor'dan Saba Lobjanidze (3 gol-1 asist) ile Adama Traore (1 gol ve 1 asist) oynadı.

AZAROVİ PAZARLIĞI SÜRÜYOR
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek isteği doğrultusunda Gürcü takımı Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun transferini bir an önce bitirip, takıma katılması için temaslarını hızlandırdı.

GÖZTEPE'DE YENİ ROTA ÇAĞDAŞ ATAN
TEKNİK direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçen Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi. Göz-Göz'ün, Emre Belözoğlu konusunda ise UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için çekimser kaldığı kaydedildi.

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Süper Lig’in en iyi ikilisi
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