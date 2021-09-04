Süper Lig’in en iyi ikilisi

Trabzonspor’un iki yıldızı Nwakaeme ile Bakasetas toplam 5 gol ve 2 asistle geride kalan 3 haftanın en iyi hücum ikilisi oldu
SÜPER Lig'de ilk üç haftayı 9 puanla lider geçen Trabzonspor'un hücum oyuncuları Anthony Nwakaeme ileAnastasios Bakasetas, golleri ve asistleriyleligin en iyi hücum isimlerioldu. İki oyuncu, Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nwakaeme 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. Bu ikiliyi Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle ve Fredy(1) takip etti. Hatayspor'dan SabaLobjanidze (3 gol-1 asist) ile AdamaTraore (1 gol ve 1 asist) oynadı.
AZAROVİ PAZARLIĞI SÜRÜYOR TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek isteği doğrultusunda Gürcü takımı Dinamo Batumi forması giyen IrakliAzarovi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun transferini bir an önce bitirip, takıma katılması için temaslarını hızlandırdı.
GÖZTEPE'DE YENİ ROTA ÇAĞDAŞ ATAN
TEKNİK direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçen Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi. Göz-Göz'ün, Emre Belözoğlukonusunda ise UEFA Pro Lisans belgesi olmadığıiçin çekimser kaldığı kaydedildi.