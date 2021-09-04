Türkiye grupta kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü

Ay-Yıldızlılar, bu akşam 21.45'te Cebelitarık ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milliler, Hollanda ile beraber grubun favorisi gösteriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu da maç sonrasında olduğu kadar, maç öncesinde de araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Cebelitarık maçı öncesinde Türkiye grupta kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maç fikstürü