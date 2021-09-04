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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:28 Son Güncelleme: 4.9.2021 14:29

Türkiye grupta kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü

Türkiye grupta kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü

Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puan var soruları, Cebelitarık maçı ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alıyor. Bugüne kadar 4 maç oynayan Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü de merak konusu oldu. Peki, Türkiye puan durumu sıralaması nasıl? İşte, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maçlar

Ay-Yıldızlılar, bu akşam 21.45'te Cebelitarık ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milliler, Hollanda ile beraber grubun favorisi gösteriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu da maç sonrasında olduğu kadar, maç öncesinde de araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Cebelitarık maçı öncesinde Türkiye grupta kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maç fikstürü

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;

  1. Türkiye - 8 puan
  2. Hollanda - 7 puan
  3. Karadağ - 7 puan
  4. Norveç - 7 puan
  5. Letonya - 4 puan
  6. Cebelitarık - 0 puan

TÜRKİYE'NİN GRUPTA KALAN MAÇLARI NEDİR?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü
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