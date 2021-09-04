Türkiye grupta kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü

Ay-Yıldızlılar, bu akşam 21.45'te Cebelitarık ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milliler, Hollanda ile beraber grubun favorisi gösteriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu da maç sonrasında olduğu kadar, maç öncesinde de araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Cebelitarık maçı öncesinde Türkiye grupta kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maç fikstürü
Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye