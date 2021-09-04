Verim alamazlarsa yandılar!

Soru: 4 Büyükler çılgın transferler yaptılar ve hâlâ yapıyorlar. Bu ağır mali tablonun altından kalkabilecekler mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Bu kadar mali sıkıntıda bu transferler nasıl yapılıyor! Demek ki oluyormuş
GÜRCAN BİLGİÇ:
4 Büyükler'in transfer politikası doğru. 3 yıla varan ödeme periyotları var
ALİ GÜLTİKEN:
Bu tablonun altından kalkamayacaklarını biliyoruz. Hepsi borç batağında
MURAT ÖZBOSTAN:
Önemli isimlerin Süper Lig'de oynaması futbolseverler için çok keyifli bir durum
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Düşünüyorum, düşünüyorum; TFF'de limitler nasıl konuşuldu, kulüpler bu kadar mali sıkıntıda bu transferleri nasıl yapıyor? Demek ki oluyormuş. Bütün takımların çokönemli borçları var. Bu durum ilerleyen zamanlardanasıl handikap doğuracak şimdiden söylemekoldukça zor. Ama netice olarak; 4 Büyük Takım da benim tahminlerimin çok üstünde transfer yaptılar. Artık hayırlı olsun diyelim!
GÜRCAN BİLGIÇ:
Kulüpler, Bankalar Birliği ile yeniden anlaşıp 3 yıl ana para ödemesiz bir periyot oluşturdular. Yani limitleri arttı. Beşiktaş, belki de Şampiyonlar Ligi'ne son kez direkt katıldığımız sezonda mümkün olduğunca yüksek başarının peşinde. Transfer politikası da doğru. G.Sarayile F.Bahçe direkt Devler Ligi'ne katılım imkânıkalmayınca gençleşmeye yöneldi. Onların yaptığıda doğru! Trabzonspor, tecrübeli bir takım oluşturup kadrosuna kalite kattı. Onların da yolu doğru. Harcanan paralara baktığımız zaman yüksek gibi gözükse de 3 yıla varan ödeme periyotları var. Bugün yapılanlar önümüzdeki iki senede verimvermezse esas problem o zaman çıkar.
ALİ GÜLTİKEN:
Bu tablonun altından kalkamayacaklarını biliyoruz. Geçmişyıllardaki örneklere baktığımızdatablo çok net ortada. Herkes borç batağında ama hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. Şu anda herkesinsomut olarak gördüğü şey şampiyon olupŞampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirle bir sürerahat nefes almak. Bu konuda en rahat takım Beşiktaş. Bu avantajını iyi kullanıyor. Batshuayi, Teixeira ve Pjanic gibi oyuncuları da kiralama yolu ya da bedelsiz alarak yalnızca bu senenin hesabını doğru bir şekilde yapıyor. Herkes kadroyu güçlendirmeyeçalışsa da hem şampiyon kadronundevamı hem de gelen oyuncuların kalitesi açısındanBeşiktaş daha da önde duruyor.
MURAT ÖZBOSTAN:
Enteresan şekilde kulüplerimiz, özellikle 4 Büyükler, geçmiş yıllara göre katbekat fazla transfer yaptılar. Oysa bir süre öncesine kadar ekonomik durumları ile ilgili futbolseverlere kötü bir tablo çiziyorlardı. Gelinen noktada bu kadar önemli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi, Süper Lig'de oynaması, futbolseverler için hoş bir şey. Fakat bundansonraki süreçte alınacak verim ya da oyuncularla yaşanabileceksorunları umarım yaşamazlar. Şu anda birçok takım, özellikle de F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray eldeki mevcut oyuncuları göndermek için akla karayı seçiyorlar. Benbu kadar çok transfer yapılmasıtaraftarı değilim. Elbet bildikleri vardır. Umarım bunu hem başarıya hem de paraya çevirirler. Yoksa'bizi kurtarın' diye yine feryatfigan ağlayacaklar.