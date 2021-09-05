Altın fiyatları son dakila gelişmeleriyle binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı iniş çıkışlarıyla durgunluğunu koruyan grafikte bugün sabah saatlerinde gerçekleşen yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada "5 Eylül 2021 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...