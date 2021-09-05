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Giriş Tarihi: 5.9.2021 10:19 Son Güncelleme: 5.9.2021 10:19

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül canlı altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül canlı altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bugün de sabah saatleriyle beraber gündemde yer alan konu altın fiyatları oldu. Sarı metaldeki gelişmeler yakından takip edilirken özellikle yatırımcılar fiyatlardaki iniş ve çıkışları yakından takip ediyor. Hal böyleyken “22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalardan gelen son rakamlara göre altının gram fiyatı 487 TL’den işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları son dakila gelişmeleriyle binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı iniş çıkışlarıyla durgunluğunu koruyan grafikte bugün sabah saatlerinde gerçekleşen yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada "5 Eylül 2021 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,69

SATIŞ: 460,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,00

SATIŞ: 3.259,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.229,00

SATIŞ: 3.278,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.115,96

SATIŞ: 3.176,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.608,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 804,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,88

SATIŞ: 488,17

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül canlı altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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